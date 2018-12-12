Мадрид, 12 декабря, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Французское правительство и службы стратегических коммуникаций ЕС и НАТО исследуют роль, которую сыграли российские государственные СМИ в протестах «желтых жилетов», пишет сегодня, 12 декабря, испанское издание ABC. Такие подозрения возникли после того, как RT и Sputnik «распространили, как делали это и раньше, недостоверную или преувеличенную информацию, чтобы усугубить кризис».

PJ Nelson Свобода

«Кремлевские СМИ следуют стратегии усиления любого протеста, который наносит вред европейским властям, в попытке распространить хаос и донести до людей послание ненависти», — уверяет Якуб Каленский, ведущий аналитик американской неправительственной организации «Атлантический Совет». «Больше всего ситуация с «желтыми жилетами» напоминает каталонский кризис борьбы за независимость, который послужил предлогом, чтобы атаковать европейские демократические институты», — добавил он.

«Как RT, так и Sputnik, медиа, финансируемые Кремлем и работающие на нескольких языках, включая французский и испанский, в последние дни опубликовали тысячи новостных заметок и видео, посвященных протестам. Разумеется, полемику вызвало не количество материалов, а аутентичность и достоверность содержания тех из них, которыми чаще всего делились пользователи социальных сетей», — отмечает ABC.

Издание сообщает, что среди информации, распространяемой российскими СМИ, выделяется, например, новость о том, что французская полиция якобы повернулась спиной к президенту страны Эммануэлю Макрону и примкнула к популистским антиправительственным протестам. В пример приводится «успешный заголовок» от RT: «Большинство полицейских поддерживают «желтые жилеты» вместо Макрона». Эта новость была распространена в Facebook по-французски и собрала 9 тысяч откликов. Источником ее назван Александр Ланглуа из профсоюза VIGI, «который на последних профсоюзных выборах получил только 0,4% голосов и потому крайне далек от того, чтобы быть выразителем позиции большинства».

ABC сравнивает нынешнюю деятельность государственных СМИ России с тем, что происходило во время каталонского кризиса 2017 года. Как и тогда, RT и Sputnik «распространяли обманчивые фотоснимки, позднее поменяв заголовки и тексты, когда несоответствие обнаружилось». Так, 1 декабря несколько полицейских ненадолго сняли шлемы в городе По, чтобы кратко переговорить с манифестантами, а Sputnik озаглавил этот снимок «Полиция Франции бросает шлемы из солидарности с протестующими».

Испанское издание также напомнило, что в ходе последних президентских выборов во Франции российские медиа «обильно публиковали информацию, порочащую Макрона». Его сравнивали с Наполеоном, называли «героем богачей» и дошли до пересказа ложных слухов о его гомосексуальности. В итоге на финишной прямой кампании политик запретил представителям RT и Sputnik посещать его митинги.

В самом конце статьи ABC кратко упомянуто, что Кремль отвергает все обвинения такого рода, и приводится высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Протесты во Франции — внутреннее дело этой страны».