Минск, 13 декабря, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Похоже, что определенный сигнал, посланный премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, свидетельствует о начале завершения эпохи Александра Лукашенко. Почему долгоиграющая комбинация против белорусского президента не могла не принести свои плоды в создавшемся положении, пишет редактор Юрий Баранчик.

Government.by Сергей Румас

Реакция оппозиционных СМИ на выступление Румаса на белорусском языке, на церемонии «Звездный мяч-2018», была развернутой и позитивной. Языковой вопрос после событий на Украине стал знаковым, объявление русского языка вне закона может стать вдохновляющим примером для тех, кто стремится направить свою страну по украинскому сценарию. И хотя Лукашенко пытается оправдываться, что для Белоруссии бандеризация не является реальной угрозой, похоже, он просто хочет выдать желаемое за действительное.

Воспроизводя в своей политической деятельности некоторые из шагов экс-президента Украины Виктора Януковича, заигрывая с антироссийскими националистами, Лукашенко готовит именно тот самый сценарий. Выступление Румаса в таких условиях выглядит как заявка на наличие второго политического центра, и теперь, в результате тонкой игры радетелей западного пути, и в особенности главы белорусского МИД Владимира Макея, чиновничий раскол в Белоруссии можно считать состоявшимся.

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Авторы: Юрий Баранчик