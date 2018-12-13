Москва, 13 декабря, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Зачем понадобилось проводить «внезапный конкурс» по присвоению российским аэропортам дополнительных имен? Почему всё, имевшее место в связи с этим конкурсом, напоминает решение прикладной политической задачи, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Похоже, что одной из задач, которую пытались решить организаторы конкурса, была борьба с «ползучей советизацией», всё более захватывающей умы граждан России на фоне успехов постперестройки. Особенно показателен в этом смысле мурманский случай с последним императором, который «победил» под вновь поднявшийся шумок по поводу его «крупных заслуг» перед Отечеством. Также интересно, что из советского периода организаторы конкурса не взяли ни имен политических лидеров, ни крупных политиков вообще, как будто те советские граждане, чьи имена оказались достойными внимания устроителей, выросли в чистом поле и сами по себе.

Но это лишь один из аспектов. В стране проводятся действительно интересные гражданские инициативы, такие, как миллион живых подписей, которые собрали активисты против пенсионной реформы, или опрос общественного мнения о Курильских островах, но об этом молчат. Зато, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных действий, власть изобразила демократию на ровном месте и по отсутствующему поводу, демонстративно «прислушавшись к голосованию», сам факт проведения которого народ только разозлил.

Читайте статью Массовое наименование аэропортов как инструмент политических манипуляций и другие публикации Михаила Демурина о российской политике.