Абакан, 12 декабря, 2018, 14:37 — ИА Регнум. На сессии Верховного совета (парламента) Хакасии 12 декабря депутаты утвердили кандидатуры заместителей главы региона и министра финансов. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на должность первого заместителя главы согласован Андрей Асочаков. В должности постоянного представителя Хакасии в Москве утверждена Юлия Исмагилова.

R-19.ru Глава минфина Хакасии Ирина Войнова

Читайте также: В Хакасии глава-коммунист назначил первым замом депутата от «Единой России»

Также депутаты поддержали назначение Ирины Войновой министром финансов Хакасии. И это решение, пожалуй, вызывает самый большой интерес, так как Асочаков и Исмагилова — это новые люди во власти, а Войнова возглавляла республиканский минфин при прежнем главе, единороссе Викторе Зимине. При этом Валентин Коновалов неоднократно обрушивался на прежнюю власть с критикой. Один из вопросов, подвергавшихся особенно резкой критике, — финансовый. В частности, Коновалов заявил, что «новая правительственная команда, которая в настоящее время находится в стадии формирования, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров бюджета региона». И в связи с этим непонятно, на чём основывался Валентин Коновалов, оставляя в должности министра, чью работу он критиковал.

Читайте также: Глава Хакасии: «Новое правительство обещаю сделать коалиционным»

Однако хакасский политолог Елена Тышта считает, что в данном случае логика главы «вполне понятна».

«Он неоднократно говорил о том, что новое правительства будет формироваться на принципах профессионализма. Ирина Войнова занималась бюджетной политикой, а сейчас это приоритет для республики. Нового человека, незнакомого с финансовой ситуацией в Хакасии, ставить на место главы минфина нецелесообразно. Войнова готовила бюджет, она его и должна исполнять. Если она будет справляться со своими обязанностями профессионально, то сумеет сохранить свой пост», — убеждена собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы региона. Первое место занял коммунист Валентин Коновалов (44,81%). Единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти 10 лет, Коновалову проиграл, получив 32,43% голосов избирателей. Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов, однако Зимин отказался в нём участвовать. Остальные кандидаты последовали его примеру, снявшись с выборов один за другим. В итоге имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным, второй тур перенесли на 11 ноября. Коммунист в этот день получил 57,57% голосов «за». 15 ноября он вступил в должность главы Хакасии.

Читайте также: Победа коммуниста в Хакасии: «красный пояс» или «красная удавка»?

А 6 декабря стало известно, что Валентин Коновалов обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета.

Читайте также: Новый глава Хакасии просит Счётную палату проверить бюджет республики

Справка: Ирина Войнова работает в министерстве финансов Хакасии с 2010 года. В 2014 году она стала первым заместителем министра. С февраля 2017 года — и. о. министра финансов республики. Со 2 июня 2017 года назначена на должность министра финансов.