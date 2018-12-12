Ленинградская область, 12 декабря, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области будут ежегодно выделять более 30 млрд рублей в срок до 2024 года на реализацию майского указа президента России. На эти цели также ожидается федеральное софинансирование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ленобласти, властями региона утверждены 49 паспортов приоритетных проектов по реализации президентского указа.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти

В частности, на повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни пожилых людей предусмотрено выделение из регионального бюджета порядка 9 млрд рублей, из федерального — еще около 2 млрд рублей. Еще 1,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней предусмотрено на то, чтобы к 2024 году увеличить в Ленобласти до 55% долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

Также планируется, что к 2024 году во всех школах и техникумах Ленинградской области будет внедрена цифровая образовательная среда, и все школьники и студенты получат доступ к современным образовательным ресурсам, будут проходить раннюю профориентацию, получат индивидуальные планы развития.

Для реализации задач в сфере экологии будут созданы условия для вторичной переработки отходов, введены в эксплуатацию комплексы по переработке мусора мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Кроме того, в Ленобласти будут высаживать не менее 21 млн саженцев различных пород деревьев.

«Майский указ, охватывающий все сферы жизни — от экономики, ЖКХ, транспорта до здравоохранения, образования и культуры, — дает нам четкие ориентиры по достижению важнейших показателей. Сегодня мы еще раз проанализировали показатели указа и нацпроектов, а также закрепили ответственность за конкретными чиновниками», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании организационного штаба по проектному управлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ленинградской области появился координирующий орган, который отслеживает исполнение Указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (т.н. майский указ). Таким органом стал организационный штаб по проектному управлению Ленинградской области.

Для справки: доходы бюджета Ленинградской области в 2019 году составят 120,6 млрд рублей, расходы — 127,1 млрд рублей, дефицит бюджета составит 5,8% от собственных доходов.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Цель указа — осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России. Документ содержит целевые показатели развития страны по наиболее важным направлениям: национальная экономика, медицина, образование, демография, экология, наука, строительство. На федеральном уровне разработаны национальные проекты, направленные на достижение показателей указа. Принципы нацпроектов будут реализованы во всех регионах РФ.