Москва, 12 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о любительском рыболовстве, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Бесплатная рыбалка сохраняется, но предполагается очень много исключений.

Илларион Прянишников. Охота пуще неволи. 1882

Так, свободно рыбачить запрещается на землях обороны и безопасности, на тех участках, которые предоставлены для развития аквакультуры, любительская рыбалка может быть ограничена в особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, должна соблюдаться суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида (определяется в правилах рыболовства).

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») заявил о сохранении бесплатной рыбалки.

Вместе с тем оппозиция нашла минусы в законе и увидела ограничения.

Так, против выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Шесть лет работы над законом все равно не дают возможности, чтобы была свободная бесплатная рыбалка хотя бы в некоторых зонах на водоеме… Невозможно людям подойти и спокойно заниматься рыбалкой… Внеся поправку, мы не даем возможность нашим гражданам спокойно рыбачить», — заявил парламентарий.

Он указал на то, что закон вызовет раздражение в обществе.

«Мы злим миллионы людей… (С принятием закона рыболовам-любителям может быть доступна) самая мелочь, рыба, которая не имеет большой ценности», — указал Жириновский.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов обратил внимание на то, что закон фиксирует уже существующий запрет на ловлю электроудочкой и сетями.

«Но мы не запрещаем продажу», — возмутился депутат.

Он призвал не спешить с принятием закона.