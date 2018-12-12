* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 декабря, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что расправится с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии в течение месяца, сообщает 12 декабря Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы проделали очень, очень серьезную работу по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их осталось очень мало в этой части света. В течение следующих 30 дней их не останется», — подчеркнул Трамп.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.