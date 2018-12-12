Москва, 12 декабря, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Не все так очевидно с долгами ЖКХ. На первый взгляд ситуация с региональными долгами по ЖКХ очень простая. Достаточно сопоставить экономическое положение с уровнем долга по коммуналке, и все, что называется, «бьется», заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Липецкая область по итогам 2017 года занимает 19-е место среди российских регионов по уровню социально-экономического развития и при этом абсолютно логично имеет один из самых низких в России уровней долга по ЖКХ. Аналогичная ситуация с Приморским краем и рядом других регионов. Однако очевидное объяснение, первым приходящее на ум, о том, что уровень долгов по ЖКХ в том или ином регионе зависит исключительно от уровня социально-экономического развития, не объясняет сложившейся ситуации полностью.

«Например, Ивановская или Тверская области по уровню социально-экономического развития находятся гораздо ниже Саратовской области или Ставропольского края, но при этом по уровню долга по ЖКХ их позиции полярны. Для первых двух регионов характерна одна из самых низких задолженностей по «коммуналке», а для двух вторых одна из самых высоких», — пояснил эксперт.

Очевидно, что проблема растущих долгов по ЖКХ многоуровневая и достаточно запутанная. И вместе с лежащими на поверхности причинами необходимо рассматривать и более глубокие, структурные причины. А здесь открывается и неэффективность управляющих компаний, и сложности с взысканием задолженностей с должников у ресурсоснабжающих компаний, и низкая осведомленность российских граждан о возможности получения государственных субсидий по оплате услуг ЖКХ, и другие причины.

«Так что решить эту сложную проблему с наскока и тем более волевым решением только лишь федерального центра не получится. Необходимы комплексный механизм оказания качественных услуг рентабельными управляющими компаниями, прозрачная система оплаты услуг ЖКХ и эффективная система взыскания долгов, с учетом специфики конкретного региона.

Разработка и реализация такого механизма возможны только при взаимодействии властей на разных уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) и заинтересованного в честной и долгосрочной работе бизнеса», — высказал свое мнение Быков.

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