Пермь, 12 декабря, 2018, 07:10 — ИА Регнум. В Перми ликуют ученики-модники и те, кто выражает свою свободу и независимость в том числе через внешний вид. Городские чиновники разработали методички, где прописаны рекомендации всем муниципальным школам относительно требований к внешнему виду школьникам и причёскам детей. Как сообщила на своей странице в соцсети депутат гордумы Перми Надежда Агишева, департамент образования Перми составил методические рекомендации для требований к форме и внешнему виду учащихся. Все школы в городе должны до 1 февраля 2019 года привести свои локальные нормативные акты в соответствие этим рекомендациям, согласовать их и ознакомить учащихся, их родителей и законных представителей.

Разноцветные волосы

Напомним, что собственно случай с её дочерью-старшеклассницей получил широкий резонанс, получив федеральную огласку, и стал отправной точкой для приведения в порядок школьных документов, где речь о дресс-коде учеников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года элитная гимназия не допустила до занятий двух старшеклассниц. Одной из девочек на руки выдали распоряжение, завизированное директором. В нём говорилось о том, что школьница отстранена от аудиторных занятий до устранения замечаний к причёске и внешнему виду. Основной причиной для такого заявления стал розовый цвет волос подростка. Между тем девочку поддержали родители, которые посчитали требование гимназии нарушением и начали отстаивать права ребёнка.

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Тема дресс-кода оказалась очень актуальной. Пользователи интернета активно обсуждали проблемы дресс-кода в школах. Как оказалось, многие родители и дети сталкивались с перегибами локальных нормативных актов образовательных учреждений.

Как отмечает издание «Звезда», несмотря на утверждение администрации Перми, что типового положения о внешнем виде учащихся в городе не существовало, запреты, касающиеся внешнего вида, были массовыми. Злополучный пункт о допустимом цвете волос, словно под копирку, был переписан в половине просмотренных редакцией школьных положений. Например, школы определяли сколько сережек можно носить девочкам, для мальчиков под запрет попадали как серёжки, так и длинные волосы.

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Мэрии пришлось согласиться с мнением прокуратуры, которая отметила незаконность таких табу и указала на вмешательство такими запретами в частную жизнь детей и ущемление прав несовершеннолетних на свободу мысли и самовыражение. В результате в свет вышли методички для школ, составленные чиновниками по итогам круглого стола по теме школьного дресс-кода.

Согласно методическим рекомендациям, требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер. В частности, методисты посчитали недопустимой формулировку в локальных актах школ о недопустимости окрашивания волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантных стрижках и прическах. Также под запрет попали формулировки, которые устанавливают обязанности для родителей (законных представителей), например, о приобретении для учеников одежды делового стиля.

«Волосы можно окрашивать в розовый цвет! Ура!» — отреагировала в соцсети депутат гордумы Перми Надежда Агишева. Её ликование поддержали другие пользователи, подчеркнув, что мать и дочь создали прецедент, и их опыт очень ценный. Среди комментаторов отметилась и мать мальчика, которого в октябре заставили вернуться из школы домой, чтобы переодеться, потому что ребенок пришёл на занятия в джинсах.

«Наша школа уже сменила ориентацию. Случай с джинсами резонировал. Они теперь прописаны в положении как школьная форма», — сообщила она.

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