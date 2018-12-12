Нижний Новгород, 12 декабря, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Нижегородское правительство в ответ на открытое письмо родителей юных хоккеистов СДЮШОР «Торпедо» заявило, что вопрос закрытия школы не стоит и «никогда не стоял», а исполняющий обязанности замгубернатора Нижегородской области Александр Югов пообещал встретиться с родителями и разобраться в ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

«Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда не стоял», — заявил Александр Югов, уточнив, что встреча с родителями состоится в ближайшее время.

В самом хоккейном клубе «Торпедо» заявили, что «финансовые проблемы у клуба, а соответственно и у школы, так как она находится в структуре «Торпедо», были связаны, в том числе, с техническими моментами получения финансирования» и добавили, что «благодаря правительству Нижегородской области финансовые вопросы удалось решить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 200 родителей воспитанников СДЮШОР «Торпедо» написали открытое обращение к областным властям с просьбой помочь сохранить её. В обращении они сообщали, что есть сведения о закрытии старейшей школы хоккея и распределении детей по ФОКам. В письме также звучала жалоба на то, что юных хоккеистов перестали обеспечивать хоккейной формой и инвентарем, а также с задержками происходит оплата выездных матчей. Родители попросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «не допустить закрытия ледового дворца имени Виктора Коноваленко».

Читайте также: «Футбол похоронили», взялись за хоккей? Скандал в Нижнем Новгороде

Ситуация вокруг школы всколыхнула спортивную общественность, в соцсетях возникли бурные дискуссии на тему развития спорта.

«Современный спорт перестал быть спортом: игроки покупаются, а не воспитываются во дворах и местных клубах», «А кому надо готовить спортсменов? Гораздо проще взять готового и с него снимать сливки. Времена советских тренеров прошли», «Все зависит от того, хочет ли государство видеть спортивные успехи на международной арене или нет. Если хочет, то должно строить площадки во дворах, организовывать секции, платить зарплату тренерам и многое другое. Не хочет если, то на энтузиазме и ЧСВ родителей далеко не уедешь», — всё чаще звучат подобные мнения.

Напомним, в Нижегородской области на сегодня работают 25 учреждений и отделений, на базе которых тренируется хоккейная молодёжь. На лёд выходят регулярно почти 2,8 тыс. юных спортсменов.