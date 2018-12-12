Вашингтон, 12 декабря, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Китай дал согласие на снижение пошлин на импорт в КНР американских автомобилей с 40 до 15 процентов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Об этом представители Китая проинформировали США во время телефонных переговоров с главой американского минфина Стивеном Мнучиным. Также, как отмечает газета, Пекин пообещал увеличить закупки сои и зерновых культур в США. Точную дату, когда КНР снизит пошлины, газета не сообщает.

Напомним, 2 декабря во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Буэнос-Айресе стороны договорились уладить торговые разногласия между странами. Китай пообещал снизить пошлины на импорт американских автомобилей, а США пообещали не вводить новый пакет пошлин на китайский импорт с нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря прошли телефонные переговоры между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным. В ходе консультаций стороны обсудили «дорожную карту» торговых переговоров между странами.