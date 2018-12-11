Москва, 12 декабря, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Вместо подсчетов, во сколько России обошелся перелет ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу, госсекретарю американского госдепа Майку Помпео стоило бы посчитать, сколько США потратили на ракетные удары в Сирии, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Чем комментировать полеты наших Ту-160, Помпео лучше подсчитал бы, во что обошлись США бессмысленные ракетные удары по Сирии и сколько они всаживают в безнадежную войну в Афганистане. Может и чудовищный госдолг США вспомнить. Пусть свои деньги считает. У нас есть Счетная палата», — подчеркнул сенатор.

Ранее, 11 декабря, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что перелет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 является «разбазариванием государственных средств». Он также заявил, что власти России и Венесуэлы погрязли в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря МИД России назвал высказывания американского госсекретаря Майка Помпео непрофессиональными и выходящими за рамки приличий. В ответ российские дипломаты посоветовали американским властям перестать считать деньги в чужом кармане и внимательней изучить, на что расходуются деньги американских налогоплательщиков.