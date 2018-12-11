Страсбург, Франция, 12 декабря, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Версия теракта рассматривается как одна из наиболее вероятных в расследовании стрельбы в городе Страсбурге (Франция), со ссылкой на источник в прокуратуре Франции передает телеканал BFM.

Терроризм

Уточняется, что стрелок, личность которого установлена, фигурирует в списке подозреваемых в терроризме — в картотеке Главного управления внутренней безопасности Франции. Стрелок является жителем Страсбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга убиты два и ранены 11 человек. Люди погибли и пострадали в результате обстрела, начатого неизвестным, который был ранен полицией и скрылся с места ЧП.

На место ЧП вылетел французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер. По его данным, преступника ищут.