Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
Екатеринбург, 11 декабря, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место. Об этом сообщают местные СМИ.
Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 251-РГ, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики.
Официальных комментариев пока нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в начале ноября оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировограде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.
После разразившегося скандала её отстранили от работы и начали служебную проверку. А 10 декабря стало известно о том, что на базе областных министерства общего и профобразования и департамента молодёжной политики создаётся новое министерство.