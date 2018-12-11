Екатеринбург, 11 декабря, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место. Об этом сообщают местные СМИ.

Департамент информационной политики Свердловской области Ольга Глацких

Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 251-РГ, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики.

Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в начале ноября оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировограде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

После разразившегося скандала её отстранили от работы и начали служебную проверку. А 10 декабря стало известно о том, что на базе областных министерства общего и профобразования и департамента молодёжной политики создаётся новое министерство.