Рига, 11 декабря, 2018, 18:21 — ИА Регнум.

Rop.lv Рижский порт

За январь — ноябрь 2018 года в Рижском свободном порту Латвии было перевалено 33,145 млн тонн грузов, что на 6,5% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Основная доля в структуре перевалки порта приходится на сыпучие грузы — 21,488 млн тонн, что на 10,9% больше, чем в 2017 году. На втором месте — генеральные грузы, их было перевалено 7,849 млн тонн (+22,1%). Затем следуют наливные грузы — 3,80 млн тонн, что на 28,2% меньше в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Уголь по-прежнему составляется наибольший удельный вес в структуре переваленных грузов — 39,1%. За январь-ноябрь 2018 года в порту было перевалено 12,947 млн тонн угля (+17,4%).

Доля контейнерных грузов в грузообороте порта составила 12,8%, нефтепродуктов — 11,4%, продемонстрировав сокращение за 11 месяцев 2018 года на 27,8% — до 3,775 млн тонн. Удельный вес древесины составил 11,1%, химических грузов — 5,8%. По грузообороту Рижский порт остается крупнейшим в Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лучшие годы через Ригу проходило 14 млн тонн угля, в 2017 году этот показатель составил 11 млн тонн. Ожидалось, что в 2018 году объем перевалки составит 12 млн тонн, что и подтверждается информацией Рижского порта за 11 месяцев 2018 года. Управляющий по развитию бизнеса RB Rail Каспарс Бришкенс ранее заявлял, что если бы не ремонт оборудования в порту Усть-Луга Ленинградской области, падение объемов перевалки угля в Риге было бы зафиксировано уже в этом году.

Рижский порт, и в целом транзитная отрасль Латвии, может оказаться в затруднительном положении. Отказ европейских стран от неэкологичного вида топлива, в том числе и угля, по Парижским соглашениям; а также перевод транзита груза Россией в собственные порты, может привезти к прекращению транзита угля через Рижский порт. В итоге это повлияет весьма негативно и напрямую на экономику как самой Риги, так и на Латвию в целом.