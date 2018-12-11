Москва, 11 декабря, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Законопроект о декриминализации ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Предлагается наказание по этой статье (за экстремизм) перевести из уголовной в административную. Если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, то уголовная ответственность исключается, а устанавливается административная ответственность.

В ходе обсуждения комитет рекомендовал нижней палате парламента принять ряд поправок. Прежде всего, устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения (в отличие от установленного в настоящее время срока в три месяца).

Если же лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность, с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. Таким образом, пояснил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), вводится механизм административной преюдиции.

Прописывается, что декриминализация не распространяется на случаи совершения деяния организованной группой, либо с применением насилия, с угрозой его применения, либо с использованием служебного положения. В таком случае уголовная ответственность наступит даже при первоначальном правонарушении, с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Напомним, что принятый в первом чтении законопроект будет иметь обратную силу — существующие уголовные дела за так называемые «лайки» и «репосты» будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.