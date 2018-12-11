Москва, 11 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Речь идет о запрете создания унитарных предприятий с госучастием с 2019 года. При этом существующие ГУП и МУП также должны быть ликвидированы к 1 января 2021 года. Однако такие нормы не коснутся предприятий, которые были созданы по специальному закону, акту или распоряжению президента или правительства. Исключением будут также предприятия, которые работают для достижения целей национальной безопасности и обороны. Такие изменения необходимы в связи с тем, что конкуренция между существующими ГУПами и МУПами слишком высока, отмечали в правительстве.

Ранее депутаты по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина перенесли рассмотрение законопроекта в связи с тем, что правительство не предоставило материалы о проведенной антикоррупционной экспертизе в профильный комитет. Как отметили члены профильного комитета Госдумы по экономполитике, такие документы поступили в комитет и были рассмотрены. Кроме того, депутаты также провели широкие парламентские слушания на эту тему с участием главы Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, в ходе которых были обсуждены основные проблемы законопроекта.

Так, в частности, законопроект предусматривает переходный период, в течение которого унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на конкурентных рынках, подлежат реорганизации или ликвидации. По предложению правительства и ФАС, этот период составляет два года.

«Органами управления имуществом должна быть проведена оценка деятельности этих предприятий и принять решение об их реорганизации, как мы представляем, если это сектор социальный и не связан с извлечением прибыли, это бюджетные учреждения. А если это конкурентный рынок, где задача предприятия — получение прибыли, то это акционерные общества. В случае, если конкуренция на рынке отсутствует, это унитарное предприятие может продолжить осуществление деятельности, однако нового предприятия на этом рынке не появится», — пояснил в ходе пленарного заседания замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Между тем депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания высказали опасение, что принятый закон приведет к тому, что большинство ГУП и МУП будут ликвидированы, а на их место никто не придет.

«Законопроект пока не учитывает негативные последствия ликвидации унитарных предприятия социально-значимых рынков, на которых отсутствуют частные хозяйствующие субъекты. Такие рынки не ограничиваются сферами обеспечения обороны, безопасности и естественных монополий. Например, в производстве и реализации лекарств и медицинских изделий, доставки продуктов питания в труднодоступные местности, обращение с твердыми коммунальными отходами, бытовое обслуживание и другие сферы», — отметил член профильного комитета Госдумы Александр Козловский («Единая Россия»).

В ответ на опасение депутатов Пузыревский предложил ко второму чтению законопроекта рассмотреть возможность увеличение переходного периода или введения дополнительных мер, которые помогут сделать ликвидацию ГУП и МУП максимально безболезненной.