Москва, 11 декабря, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Тема переноса столицы Дальневосточного ФО обсуждалась не первый год. Эта тема возникла не спонтанно и не в связи с предстоящими выборами, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

«Решение о переносе правильное. Владивосток — город на море, прямой выход к океану, все крупные международные саммиты проходят в этом городе», — пояснил эксперт.

По его мнению, город уже давно является неформальной столицей, это ворота России в Тихоокеанский регион.

«С одной стороны, инициатива переноса столицы их Хабаровска во Владивосток — это демонстрация лоббистских возможностей врио главы Приморья Олега Кожемяко.

С другой стороны — тема переноса была согласована с полпредством, и никто не возражал, а, скорее, наоборот были «за». Полпредству будет комфортнее и уютнее во Владивостоке. Что будет иметь Владивосток от переноса в него столицы, покажет время», — высказал свое мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин согласился перенести «столицу» Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

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