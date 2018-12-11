Москва, 11 декабря, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Процесс «цифровизации» телевещания в регионах будет взят под жёсткий контроль Совета Федерации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Дискуссий масса, но надо было подготовиться к этому, понимаете? Подготовиться заранее. Программа цифрового телевидения готовится четыре последних года. У вас было четыре года, чтобы проанализировать, запустить волонтеров, посчитать, оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы, реализовать. А вы сейчас вдогонку. Поэтому догоняйте. Будет под жёстким контролем Совета Федерации», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что у правительства так и нет точных данных, сколько именно по стране в домохозяйствах осталось ламповых телевизоров и какова точная стоимость перехода на цифровое вещание. При этом часто фиксируются случаи завышения цен в «пилотной» Тверской области по полной цифровизации телевещания. В результате переход на «цифру» угрожает оставить многих жителей малых отдалённых сёл области без телевещания.

«Мы, действительно, по Твери видим проблемы с тем, что начинают завышать цены. Мы с этим боремся», — признал министр цифрового развития и связи Константин Носков. По его словам, минимальная цена на приставку составляет 700 рублей.