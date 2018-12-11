Москва, 11 декабря, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, размер МРОТ с 2019 года составит 11 280 рублей. Это на 117 рублей выше, чем установлено сегодня, — сейчас минимальная зарплата достигает 11 163 рублей. Такой уровень МРОТ был установлен 1 мая 2018 года, когда вступил в силу закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума.

Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, размер МРОТ более не сможет опускаться ниже прожиточного минимума. Поэтому необходимо принять закон о его повышении. На повышение минимальной зарплаты потребуется 13,7 млрд рублей дополнительных расходов организаций реального сектора экономики.

Повышение МРОТ коснется 3,7 млн человек.