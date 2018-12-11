Киев, 11 декабря, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Жители Украины потеряли веру в какие-либо изменения в стране и поэтому не выходят на акции протеста против действующей власти, заявила депутат Верховной рады Оксана Продан в эфире News One.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По ее словам, люди также понимают, что на Украине очень много оружия, которое может быть применено «по любому поводу». Кроме того, большинство активного населения Украины уже переехало в другие страны, добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что до конца года Киев посетят министры обороны нескольких стран — членов НАТО для того, чтобы подписать контракты на поставку оружия, техники и оборудования. По его словам, военное положение в стране дает возможность «развернуть сотрудничество с партнерами».

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Кроме того, посол Украины в Канаде заявил, что несколько канадских оружейных компаний согласились продать Киеву снайперские винтовки, однако этого мало. Нужно, чтобы само канадское правительство начало выделять деньги для вооружения украинских боевиков.

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