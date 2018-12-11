Москва, 11 декабря, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Проверка начата Следственным комитетом РФ после публикаций в СМИ о попытке жительницы Москвы выселить онкобольных детей, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Из информационного сообщения следует, что в одном из жилых домов, расположенных на юго-западе Москвы, жильцы собирают подписи за ограничение проживания в жилом помещении несовершеннолетних детей, страдающих онкологическими заболеваниями», — сообщили в СКР.

Напомним, 10 декабря в СМИ появились сообщения о том, что москвичка, опасаясь «заразиться раком», начала сбор подписей с целью добиться выселения из съемной квартиры детей, страдающих онкологическими заболеваниями и приехавшими в столицу на лечение.

Подписи собирала старшая по подъезду одного из домов на юго-западе Москвы, в котором детский онкоцентр снимает квартиру. Жильцы нескольких десятков квартир подписали петицию.