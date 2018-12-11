Казань, 11 декабря, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Новый генеральный план Казани, вызвавший массу споров, протестов у горожан, чьи дома попали в зону строительства дорог и подлежали сносу, в срок принят не будет, но перенос связан вовсе не с протестами жителей, а с введением новых норм федерального законодательства. Принять генплан столицы Татарии планируют не позднее середины 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сагдеев Дмитрий Казань

На совещании главный архитектор города Татьяна Прокофьева отметила, что во время публичных слушаний в июне 2018 года от заинтересованных лиц в проект главного документа по застройке города было подано около 3,5 тыс. обращений, а в слушаниях поучаствовали свыше 4 тыс. горожан.

«В целом на сегодня проект генерального плана по результатам публичных слушаний доработан», — заявила она, добавив, что доработка теперь потребуется из-за вступления в августе 2018 года новых федеральных требований «к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда», а таковых участков в Казани свыше 2 тысяч.

Проблема возникла и в связи с тем, что на границы лесного фонда нет кадастровых сведений, «позиция федеральных органов по требованию генерального плана в полной мере не сформировалась», и сведения о границах от Россельхоза мэрия смогла получить лишь в конце сентября.

«Надеюсь, что отсрочка не затянется надолго, и мы примем главный документ нашего города в обозримом будущем. Надо постараться это сделать не позднее середины 2019 года», — заявил мэр Ильсур Метшин.

Напомним, публичные слушания по новому генплану столицы Татарии были бурными. Жители ряда пригородных населённых пунктов обнаружили, что по их домам пройдут дороги и магистрали. Кое-где под вырубку также попадали крупные лесные массивы. Горожане писали обращения, открытые петиции в адрес президента РФ Владимира Путина, а также выходили на митинги. В соцсетях появилась группа активистов «Генплан Казани. Нагорный. Дербышки! Отстоим дома, лес и право на спокойную жизнь!». А в посёлке Большие Клыки жители, узнав, что генпланом Казани по жилой застройке запланирована скоростная дорога, даже заявили, что готовы взяться за вилы, чтобы отстоять свои права на жизнь в привычных местах.

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