Вашингтон, 11 декабря, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, куда не рекомендуется путешествовать туристам из Соединенных Штатов, говорится в официальном сообщении госдепа.

Dmitry Sumin Рассвет. Москва

Теперь гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в России по причине угроз «терроризма, харрасмента и неоправданного применения местных законов». С другой стороны, такие регионы России как Северный Кавказ и Крым, наоборот, получили повышенный уровень угроз. Северный Кавказ, включая Чечню, — по причине «терроризма и угрозы гражданских волнений», а Крым по причине «оккупации».

В качестве мер безопасности, которые стоит предпринять американским туристам, желающим посетить Россию, госдеп рекомендует внимательно изучать СМИ, всегда находиться начеку на территории России, всегда иметь под рукой документы, а также подписаться на официальные страницы госдепа в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня госдеп США выпустил рекомендации для туристов, желающих посетить Россию. Россия фигурировала в качестве страны, нежелательной для посещения из-за «угрозы терроризма и сексуальных домогательств».