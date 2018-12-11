Москва, 11 декабря, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Попытки обвинить Москву в причастности к протестам во Франции не удивляют, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью «России-24» .

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

Комментируя сообщения в британских СМИ о том, что российская пресса нагнетает обстановку вокруг протестов во Франции, и последовавшее за этим заявления французского министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана о начатом расследовании на эту тему, Чижов сказал:

«Я не удивляюсь».

Он обратил внимание на то, что доказательств у Парижа никаких нет, и французы сами об этом говорят. Чижом выразил надежду, что у Парижа «хватит здравого смысла».

Комментируя заявление Ле Дриана о необходимости проверить информацию о возможной «причастности» Москвы к протестам «желтых жилетов», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что все такие обвинения — клевета.