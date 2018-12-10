Каракас, 11 декабря, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Российские военные самолеты направлены в Венесуэлу для участия в совместных полетах, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Лопес подчеркнул, что таким образом венесуэльские военные готовятся защищать свою страну, когда это понадобится. Каракас будет делать это вместе со своими союзниками, «которые защищают уважительные отношения между государствами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Минобороны РФ заявили об отправке в Боливарианскую республику двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов Ан-124 и Ил-62. Самолеты уже находятся в Венесуэле.