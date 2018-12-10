Симферополь, 10 декабря, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Несмотря на закупку новых автобусов, Симферополь всё равно испытывает острый дефицит общественного транспорта и водителей. Об этом 10 декабря заявила и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

Simadm.ru Водитель автобуса

«У нас сегодня в городе работает наше муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс», но пока не работает «Крымтроллейбус», и проблема в том, что нет водителей. Они сейчас обучаются, и я думаю, что к концу 2019 года у нас будет на маршрутах ещё 150 троллейбусов, что позволит значительно облегчить для всех людей непосильную задачу — спокойно добраться до работы», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской столице выпустили на линию около полусотни новых автобусов, которые власти города приобрели в лизинг.