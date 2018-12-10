Москва, 10 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. На торгах 10 декабря цены на нефть побили декабрьский максимум, превысив отметку в 62 доллара за баррель. По мнению многих экспертов, произошло это после того, как в конце прошлой недели страны — экспортеры нефти в формате ОПЕК+ (государства — члены ОПЕК и 11 стран — производителей нефти, не входящие в картель) в Вене достигли договоренности о сокращении в первой половине 2019 года объемов производства нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Заключению договоренности о сокращении нефтедобычи предшествовали многочасовые переговоры преимущественно между Саудовской Аравией, Ираном и Россией. Ирану как стране, находящейся под санкциями США, разрешено было не участвовать в данном соглашении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Снижение было вызвано переизбытком нефти на рынке. Считается, что принятых мер достаточно, чтобы в ближайшие месяцы удерживать на рынке комфортный уровень цен — в пределах 60−68 долларов за баррель Brent, хотя США нарастили добычу более чем на 3 миллиона баррелей в день. Поэтому даже после решением ОПЕК+ на рынке нефти может сохраняться угроза выхода в 2019 году на профицит предложения. Кстати, для России и ее бюджета принятое в Вене решение комфортно. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, доходы страны от экспорта нефти в период с января по октябрь 2018 года выросли на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в денежном выражении 106,59 млрд долларов. При текущем уровне цен тенденция к росту доходов должна сохраниться и в ближайшие месяцы.