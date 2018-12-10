Санкт-Петербург, 10 декабря, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга недоволен результатами программы по организованному набору квалифицированных иностранных мигрантов в странах Центральной Азии. Об этом сообщил 10 декабря глава ведомства Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Заметим, чтобы ограничить стихийный поток неквалифицированных мигрантов, Петербург организовал в Таджикистане и Киргизии шесть центров для организованного набора иностранных работников. Однако за 2018 год в эти центры обратились менее 12 тыс. человек. При этом в Петербурге за 10 месяцев 2018 года работало более 191 тыс. мигрантов.

«Я не могу сказать, что мы что-то провалили или не сделали. Но мы рассчитывали на совершенно другие масштабы. И абсолютно недооценили ситуацию того, как будет идти перестройка в головах у лиц, которые принимают решения по этому вопросу. Речь идет и о странах исхода, и о нашей стороне. То есть всё идет гораздо медленнее, чем хотелось бы. Сопротивление колоссальное», — сказал Чернейко.

По количеству проданных патентов лидирующее место в Петербурге занимают граждане Узбекистана, которые получили 71% разрешений на работу от общего числа, или более 133 тыс., в 23% случаев патенты достались гражданам Таджикистана. Следующими в списке идут Украина (3%), Молдавия (2%) и Азербайджан (1%).

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Напомним, в 2019 году стоимость патента для иностранного работника в Петербурге поднимется с 3,5 тыс. до 3,8 тыс. рублей. Власти ожидают, что казна получит более 8 млрд рублей от продажи патентов в 2019 году.