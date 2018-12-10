Москва, 10 декабря, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.

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Отмечается, что отключение будет происходить с января по июнь следующего года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня). В данный период в аналоговом эфире в течение недели будет транслироваться предупреждение о переходе на цифровое телевидение. После этого передатчик будет выключен.

Напомним, ранее сообщалось, что порядка 30% работающих телевизоров в Российской Федерации не способны принимать цифровой сигнал вещания и работают только в аналоговом режиме.

Всего, по оценкам экспертов, в России работают 110−120 млн телевизоров. В зоне риска находятся от 16,2 до 26,2 млн телевизоров старого образца, которые могут принимать только аналоговый сигнал.

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