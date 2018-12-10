Москва, 10 декабря, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, поэтому заявления о якобы «российском следе» в протестах во Франции являются клеветой. Об этом 10 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

По словам официального представителя Кремля, протестные акции во Франции являются внутренним делом этой страны.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются не чем иным, как клеветой», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости проверить информацию о возможной «причастности» России к акциям протеста «жёлтых жилетов» во Франции.

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