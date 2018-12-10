Москва, 10 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Анатолий Чубайс хотел бы получить общественное признание, но не получает его, и пытается убедить сограждан, что Советский Союз «развалился сам», за спасение нужно благодарить крупный бизнес, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 декабря, комментируя заявление главы «Роснано» о необходимости «сказать спасибо» российскому бизнесу.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель правления ОАО «Роснано» Чубайс Анатолий Борисович

Как сообщалось ранее, глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о необходимости «сказать спасибо» российскому бизнесу. По мнению Чубайса, именно бизнес «страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами». «Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал глава «Роснано».

А что ещё можно было ожидать от Анатолия Чубайса? Он уже в таком возрасте, когда хотелось бы получить общественное признание своей деятельности. Но этого признания нет, и он понимает, что его не будет. Значит, надо, по логике современного либерала, найти причину неосуществления собственных идей в ком-то или в чём-то другом. В данном случае — в злокозненности власти, в бестолковости народа и так далее.

Но это лишь морально-этическая сторона проблемы. Важнее — историко-культурная сторона. На мой взгляд, сказанное Анатолием Чубайсом — это невольная, но от этого не менее явная констатация современного варианта финальной сцены «Бориса Годунова».

Напомню:

«Мосальский:

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.

Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует».

Вот и нас современные бояре пытаются убедить, что Советский Союз вместе со своей промышленностью «сам развалился» и что мы должны благодарить и кричать: «Да здравствует крупный российский бизнес!» А мы чуем самозванцев и не кричим. И это их страшит, — отметил Михаил Демурин.