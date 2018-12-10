Москва, 10 декабря, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Столичные департаменты образования и здравоохранения не располагают убедительными доказательствами безопасности для здоровья детей интерактивных панелей (досок), установленных в школах Москвы. Такой вывод можно сделать из совместного молчания указанных ведомств в ответ на официальные запросы ИА REGNUM.

Tomasz_Mikolajczyk Доска

Вопрос о безопасности использования интерактивных панелей, установленных в школах в рамках широко разрекламированной программы «Московская электронная школа» (МЭШ), подняли родители. Объединившись в инициативные группы, одной из которых стала группа «СТОП МЭШ» в Facebook, они пытаются самостоятельно разобраться в ситуации, оценить степень вреда, который может причинить зрению ежедневное использование доски на уроках, а также разработать собственный регламент таких занятий.

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Программа МЭШ, как и многие новшества в столичном образовании, внедряется ударными темпами. При этом разъясняющих бесед с родителями никто не проводил, убедительных медицинских исследований не предоставил, зато официальные заявления об успешной реализации проекта звучат бравурно и поступают регулярно. Параллельно родители школьников считают, что новые доски портят зрение. Они жалуются, что у детей повысилась утомляемость глаз и появилась сухость, некоторым пришлось обратиться за помощью к офтальмологам и использовать специальные капли, так как врачи отмечают «патологические изменения в роговице глаза».

Также обращают на себя внимание сообщения об учреждении специальной премиальной доплаты учителям, использующим доски на уроки. Родители ссылаются на депутата Мосгордумы, директора школы № 1258 Ольгу Ярославскую, которая написала на своей странице Facebook, что учителям, работающим с технологиями МЭШ, будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей и в бюджете столицы на 2019 года на данные цели заложено 9 млрд 611 млн рублей.

За разъяснениями 21 ноября ИА REGNUM обратилось в департамент здравоохранения и департамент образования города Москвы. Вопросы были простыми:

— Проводились ли исследования, доказывающие безопасность работы с досками, действительно ли учрежден премиальный фонд для учителей, использующих панели на уроках, проводились ли общественные слушания при внедрении программы?

Ни на один из поставленных вопросов ответа до сих пор нет. Напрашивается вывод, что профильные департаменты Москвы не организовывали ни того, ни другого, а просто послушно внедряют дорогостоящую программу, которая в будущем может пагубно отразиться на здоровье детей и педагогов.