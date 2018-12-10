Алма-Ата, Казахстан, 10 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Алма-Ате планируют переименовать более 50 микрорайонов и более 150 улиц, пишет 10 декабря газета «Вечерняя Алма-Ата».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Станция метро «Москва». Алма-Ата

Предложение по переименованию улиц и микрорайонов было внесено на заседании комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики маслихата (совета) города Алма-Аты.

Предложение внес руководитель отдела ономастики управления по развитию языков города Алма-Аты Отепберген Калабай.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на слушаниях в акимате (администрации) Карагандинской области Казахстана более 200 жителей Караганды проголосовали за переименование шести улиц.