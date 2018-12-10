Берлин, 10 декабря, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Утром 10 декабря по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта, передает канал N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Забастовка проходит с 5 до 9 часов утра по местному времени, однако нарушения в движении будут наблюдаться и по ее завершении. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn пообещал минимизировать неудобства для своих клиентов, однако последствия забастовки оказались более серьезными, чем предполагалось накануне.

Наиболее тяжелая ситуация в Баварии: здесь не ходит ни один поезд. Профсоюз вел переговоры с Deutsche Bahn о повышении заработной платы 8 декабря, однако они завершились безрезультатно.

Deutsche Bahn находится в тяжелой ситуации: в ближайшие пять лет на расходы этой государственной компании понадобится €11 млрд, однако она не в состоянии их собрать. В то же время компания срочно нуждается в новых сотрудниках и планирует в этом и следующем году набрать более 20 тыс. работников. Во внутренних документах компании осуждается слишком высокое повышение заработной платы в предыдущие годы.