Москва, 10 декабря, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В рамках программы «Цифровая экономика» в Минкомсвязь РФ направлена концепция платформы «Цифровой профиль», введение которой призвано упразднить бумажную волокиту и предоставить возможность гражданам страны управлять своими персональными данными через интернет. Об этом пишет 10 декабря «Коммерсантъ».

geralt Проводник. Схема

Отмечается, что концепция передана в Минкомсвязь РФ из аппарата правительства, ведомство должно оценить документ до 19 декабря. По сведениям издания, за реализацию проекта «Цифровой профиль» отвечают Банк России, Минкомсвязь РФ и компания «Ростелеком». Прототип платформы планируется запустить до конца 2019 года. В рамках реализации проекта до 2021 года предполагается привлечение более 3 млрд рублей частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, что российские электронные паспорта, внедрение которых обсуждается правительством, будут представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией, близкую по размерам к банковской карте или водительским правам.

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