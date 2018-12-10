Москва, 10 декабря, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Украинский антирусский проект удачно и последовательно идет к своей цели — нанести как можно больше вреда международному положению России, в то время как Россия пока не делает ничего для того, чтобы себя защитить, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Сегодня Украина, украинский проект является удачно разыгранным при абсолютном бездействии России… он вредил, вредит и будет вредить международному положению России, и никто против этого не борется, никто это не останавливает. И пока будет майдановская власть, и неважно, как будут звать этого атамана…» — заявил Кедми.

По его словам, линия президента Украины Петра Порошенко является последовательно антирусской, и он сумел добиться самого главного — поставить Россию в положение обороняющегося и оправдывающегося. При этом неважно, уйдет Порошенко или останется, придет ему на смену кто-то иной или нет, роль майданной Украины останется прежней.

«Украина будет исполнять роль… быть основным ударом против России. И всё зависит не от них и не от их хозяев, всё зависит от того, будет Россия дискутировать или будет, наконец-то проводить политику реальных действий, чтобы это прекратилось», — закончил мысль Кедми.