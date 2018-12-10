Казань, 10 декабря, 2018, 03:29 — ИА Регнум.

Брачный договор, который бывший председатель правления «Татфондбанка», депутат Госсовета РТ РобертМусин заключил со своей супругой Лидией, уже будучи на первом этапе банкротства, признан недействительным. Арбитражный суд Татарии удовлетворил требования основных кредиторов — конкурсного управляющего ТФБ и компании «Аида-Д». Вердикт чета Мусиных планирует обжаловать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

Напомним, 15 декабря 2018 года будет ровно два года с момента ввода временной администрации в «Татфондбанке», где доля республики на момент появления проблем составляла свыше 40%. В марте 2017 года ТФБ лишился лицензии, так как его финансовое состояние восстановить так и не смогли, тогда же началось уголовное преследование Роберта Мусина, являющегося фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей, из которых 21,5 млрд рублей ущерба уже заявлено ТФБ. В апреле 2017 года ТФБ был признан банкротом, и его долги перед кредиторами превышают 158 млрд рублей. В августе 2017 года конкурсный управляющий ТФБ потребовал признать Роберта Мусина банкротом как физлицо. На начальном этапе была введена реструктуризация задолженности, действовавшая до середины июля 2018 года, когда суд признал экс-банкира банкротом и перешёл к этапу реализации имущества.

За несколько недель до объявления Роберта Мусина банкротом он заключил со своей супругой брачный договор, которым без расторжения брака было разделено имущество, нажитое в период брачных отношений. Подобный шаг не понравился кредиторам, посчитавшим свои права нарушенными, и они подали заявления с требованием признать его недействительным.

Суд заявления рассмотрел и вынес вердикт — признать недействительным брачный договор от 26.06.2018 года. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Известно, что супруги Мусины будут оспаривать решение суда.

В тот же день суд признал недействительной сделку дарения доли в праве собственности на гараж, заключённую 30 мая 2016 года. Гараж находится на улице Карима Тинчурина в Казани.

Впереди также по делу обжалование сделки дарения квартиры общей площадью 520,08 кв. м на улице Тельмана, 40 в Казани. Дорогостоящая недвижимость была подарена бывшим банкиром своим дочерям 22 февраля 2017 года.

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