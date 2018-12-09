Москва, 9 декабря, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал самым лучшим исполнителем в жанре хип-хоп, сообщает 9 декабря Российская газета.

Okras Рэпер Баста на сцене

Титул присужден Российской национальной музыкальной премией «Виктория», а церемония награждения прошла в концертном зале Кремля.

Награда была вручена за исполнение песни «Папа What's Up», созданной совместно с Егором Кридом. Поблагодарив жюри за высокую оценку своего творчества Вакуленко призвал собравшихся к аккуратности, потому что рэп, по его мнению, страшная сила.