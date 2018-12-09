Париж, 9 декабря, 2018, 10:28 — ИА Регнум. На протестных акциях во Франции 8 декабря было задержано 1726 человек, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Об этом сообщает BFM TV.

(сс) Randy Colas Французская полиция

Акции протеста движения «жёлтые жилеты» против повышения цен на топливо прошли 8 декабря во многих городах Франции.

Глава французского МВД сообщил, что по всей стране было задержано 1726 человек, из которых 1220 были заключены под стражу.

Арестовывали демонстрантов, которые были в масках, а также тех, которые подозревались в намерении совершения насильственных действий.

Издание отмечает, что общее количество людей, вышедших на акции протеста 8 декабря, оценивается в 125 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские политики заявили о готовности пойти на уступки протестующим. Так, премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в правительство обсуждает введение «моратория» на повышение топливных тарифов.