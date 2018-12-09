Сеул, 9 декабря, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Точная дата визита в столицу Южной Кореи Сеул председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по официальному приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на данный момент не согласованна, сообщает 9 декабря со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Никакого продвижения вперед не произошло, анонсировать пока нечего», — приводит Yonhap слова старшего пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чана, которые он сказал в ответ на вопрос журналистов о точной дате визита Ким Чен Ына в Сеул.

При этом СМИ Южной Кореи опубликовали в последнее время много статей о том, что визит северокорейского лидера в столицу Южной Кореи может состояться уже в середине следующей недели.

К примеру, южнокорейская газета The Chosun Ilbo 7 декабря сообщила о том, что Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына посетить Сеул 12−14 декабря. А ввиду того, что администрация главы Южной Кореи многократно сообщала, что дата визита в Сеул Ки Чен Ына не согласована, Chosun Ilbo предположила, что эта информация не подлежит разглашению в целях безопасности.

Отметим, во время третьего за год сентябрьского саммита двух корейских государств в Пхеньяне, Ким Чен Ын пообещал, что в «ближайшее время» совершит визит в Сеул, а президент Республики Корея уточнил, что такая поездка возможна до конца текущего года.