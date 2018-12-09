Москва, 9 декабря, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал всех членов партии «Единая Россия» не допускать никакого хамства и пренебрежения к людям, выступая на XVIII съезде партии в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Президент отметил, что представители «Единой России» находятся практически во всех органах власти и сферах деятельности.

«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — и на самом верхнем, и на самом нижнем», — призвал партийцев Владимир Путин.

Он добавил, что большинство членов партии являются порядочными людьми, но встречаются и такие, которые ведут себя неприлично.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в первый день XVIII съезда партии «Единая Россия» депутаты обсудили этические нормы, которым должны следовать члены партии.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина подчеркнула, что главным для любого публичного политика должно быть уважительное и внимательное отношение к людям.