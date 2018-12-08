Москва, 9 декабря, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Глава Роснано Анатолий Чубайс, поднимая тему благодарности бизнесу, лишь обостряет отношения между обществом и этим самым бизнесом. Так прокомментировал заявление Чубайса сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По мнению сенатора, глава Роснано напрасно затронул такую тему. Упрек об отсутствии благодарности бизнесменам, скорее всего, вызовет негативную реакцию.

«Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков о Чубайсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Чубайс посетовал, что постсоветское российское общество «не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране». Глава Роснано заявил, что бизнесмены, которых называют олигархами, восстановили советские предприятия и наполнили бюджет деньгами. Однако они не дождались благодарности и от государства.