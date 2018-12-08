Париж, 9 декабря, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Более 1550 человек задержаны в Париже в ходе манифестации 8 декабря. Такое число задержанных — своего рода рекорд для французской столицы, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер во время общения с правоохранителями.

(сс) Thomas Bresson Желтые жилеты

По его словам, силы правопорядка еще никогда не задерживали в столице такое число людей. Кастанер отметил успешную работу полиции и жандармерии и пояснил, что поддержку им оказывала бронированная техника, которую в Париже уже давно не применяли.

День 8 декабря министр назвал трудным и напряженным, указав при этом, что пострадавших было меньше, чем во время прежней манифестации «желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кастанер рассказал о более чем 950 задержанных по всей Франции и о примерно 600 задержанных в Париже, указав, что значения позже вырастут. 8 декабря в стране в четвертый раз прошли массовые акции «желтых жилетов» — манифестантов, выступающих за увеличение минимального уровня заработной платы и прекращение роста цен на топливо.

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