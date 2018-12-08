Москва, 8 декабря, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Козловский возглавил межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕР, такое решение принял сегодня, 8 декабря, президиум генерального совета партии в рамках работы второго дня XVIII съезда «Единой России».

Er.ru Александр Козловский

Отметим, что Александр Козловский также включён в состав президиума генсовета партии, который обновился на 26%.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что полномочия межрегиональных координационных советов будут расширены.

«Первый вопрос — это выборы, второй вопрос кадровый: то, чем будут заниматься межрегиональные советы», — сказал Турчак.

В Центральном округе межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» возглавит депутат Госдумы Артем Туров, в Сибирском — сенатор, секретарь Кемеровского отделения партии Алексей Синицын.

Всего были заменены руководители трёх межрегиональных координационных советов.

Напомним, XVIII съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря.