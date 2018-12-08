Москва, 8 декабря, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал членом «Единой России». Ему и его коллегам из четырёх регионов партбилеты 8 декабря вручил председатель партии, глава правительства России Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pravmin74.ru Борис Дубровский

XVIII съезд «Единой России» проходит в Москве. Борис Дубровский принимает в нём участие в составе делегации Южного Урала.

Примечательно, что пресс-служба губернатора пока не сообщила о получении им партбилета. Зато этот факт упомянул депутат Госдумы Владимир Бурматов. В своём telegram-канале он разместил несколько фотографий со съезда и одну из них подписал так: «Ставший сегодня членом Партии «Единая Россия» Губернатор Челябинской области Борис Дубровский».

Отметим, у нынешнего главы Южного Урала сейчас ответственный момент. В сентябре 2019 года предстоят выборы губернатора. Сможет ли Дубровский принять в них участие в качестве основного кандидата, решит президент России Владимир Путин.