Будапешт, 8 декабря, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Молдавские власти считают вызовом решение Москвы о миграционной амнистии для 180 тыс. молдавских гастарбайтеров, нарушивших российское законодательство, которые будут амнистированы, если вернутся в Молдову для участия в парламентских выборах. Об этом заявил на дебатах, организованных Центром по евроатлантической интеграции и демократии в Будапеште молдавский вице-премьер по «евроинтеграции» Юрий Лянкэ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По словам Лянкэ, это часть «российского вмешательства» в регионе, наряду с «военным присутствием в Приднестровье, экономическим эмбарго, шантажом, непрерывной информационной пропагандой».

Молдавский чиновник добавил, что, по последним опросам, идея «евроинтеграции» в молдавском обществе пока еще популярнее «российско-евразийской перспективы», но отрыв не превышает 10%, и без предоставления стране перспективы членства в ЕС эта разница может сойти на нет.

«ЕС должен предоставить четкую перспективу Республике Молдова. Без статуса страны-кандидата будет сложнее удержать ритм реформ», — пригрозил Лянкэ.

В свою очередь, председатель комиссии по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немет заявил на форуме, что Венгрия поддерживает усилия Молдавии по интеграции в ЕС.

«Расширение ЕС не должно останавливаться. Не надо лишать Молдавию этой возможности. Новое расширение будет подталкивать принимаемые [в ЕС] государства к развитию с целью получения доступа к структурным и единым фондам ЕС», — сказал Немет.

Напомним, ЕС заморозил финансирование Молдавии из-за нарушения демократических норм, масштабной коррупции, установления авторитарного режима в стране и преследования оппозиции.