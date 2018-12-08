«ЦСКА» одержал победу над «Енисеем» в 17-м туре РПЛ
Москва, 8 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. 8 декабря между коллективами «ЦСКА» и «Енисей» на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «красно-синих».
Первый мяч в дебюте матча забил опытный российский латераль Георгий Щенников — 1:0. Через 11 минут Никола Влашич удвоил преимущество в счете — 2:0. На 54-й минуте Павел Комолов сократил отставание, замкнув прострел Александра Зотова — 2:1.
Статистика матча («ЦСКА"/"Енисей»)
Удары 15/6
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 8/14
Поданные угловые 2/2
«ЦСКА» набрал 30 очков и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» с 10-ю баллами остался на последнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Влашич, Бистрович, Щенников, Сигурдссон, Жамалетдинов.
«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Занев, Гаджибеков, Торбинский, Зотов, Огуде, Комков, Саркисов, Кутьин.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Желтые карточки: Зотов — 60, Набабкин — 61, Торбинский — 65, Занев — 90+5.
Незабитые пенальти: Кичин — 62.
Голы: Щенников 4 — 1:0, Влашич 15 — 2:0, Комолов 54 — 2:1.