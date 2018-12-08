Вашингтон, 8 декабря, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В сети появился трейлер нового фильма «Мстители», премьера которого ожидается в апреле 2019 года, сообщает 8 декабря «Ревизор».

Цитата из кинофильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США Шлем

Фильм является одним из самых ожидаемых в данной серии, причиной тому оригинальный финал предыдущего эпизода, в котором, как кажется, «зло» одержало победу.

Однако очевидно, что в последующем эпизоде «добро» вновь победит, но каким образом оно этого добьется и беспокоит умы поклонников.

Напомним, компания MARVEL, занимающаяся созданием комиксов про людей с безграничными возможностями приобрела еще большую популярность, когда данные сюжеты были перенесены в киноплоскость.

На сюжеты комиксов сняты десятки высоко бюджетных голливудских фильмов, кроме того, полноценные фильмы переплетаются друг с другом при помощи всевозможных отсылок, создавая, тем самым целую вселенную.