Москва, 8 декабря, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Строительство и эксплуатация Крымского моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины. Об этом сегодня, 8 декабря, на специальном брифинге заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

ИА REGNUM Керченский мост

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — сказал вице-адмирал Вольский.

Он напомнил, что украинские политики неоднократно говорили о том, что Крымский мост необходимо уничтожить и обсуждали, какими способами можно это сделать.

В связи с этим пограничная служба ФСБ России была вынуждена увеличить количество патрульных кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала и организовать более интенсивную проверку судов, проходящих по этой водной артерии.

Напомним, сегодня вице-адмирал Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели специальный брифинг, в ходе которого детально проинформировали о подготовке и проведении украинской провокации в районе Керченского пролива 25 ноября.